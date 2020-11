Covid: Toti, Rt Liguria è sceso a 0,79

"L'indice Rt della Liguria è sceso a 0,79, probabilmente il migliore d'Italia o comunque tra le prime due regioni indubitabilmente". Lo ha affermato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stasera nel punto stampa sull'emergenza coronavirus. "Dal ministro della Salute Speranza è arrivata la conferma positiva che tutta Italia vede la curva dell'Rt in discesa oggi l'indice Rt a livello nazionale è intorno a 1, un buon viatico in vista di tutte le decisioni che si prenderanno, la Liguria va meglio della media del Paese, con un trend in discesa di tutti gli indicatori di rischio", ha evidenziato Toti.

Il presidente ha parlato anche del caso scuole. "Le regioni unanimamente hanno ritenuto di suggerire al governo di procrastinare al 7 gennaio ogni riapertura della didattica in presenza per chi è ancora oggi in didattica a distanza", ha detto Toti in merito alla riunione tra i ministri Boccia, Speranza e la conferenza delle Regioni, l'Anci e le province.