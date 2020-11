Violenza donne: Bucci, è contro ragione e democrazia

"La violenza contro le donne è una violenza collettiva. Una violenza contro la famiglia e contro la società, contro la ragione e contro la democrazia", lo scrive su Facebook il sindaco di Genova Marco Bucci in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne ricordando che per questa occasione la Lanterna simbolo della città si colorerà, di arancione "come messaggio di sensibilità". Il primo cittadino prosegue: "Parliamo di violenza quando si ricevono uno schiaffo o una spinta, ma anche quando la donna viene costantemente controllata, quando è costretta a rapporti sessuali, quando è oggetto di stalking online e offline - si legge nel post - uguaglianza, pari opportunità, rispetto, impariamo ad amare davvero le donne, ogni giorno della nostra vita. Perché l'amore, quello vero, riempie il cuore e inebria di felicità. Basta con la violenza sulle donne. Oggi e tutti i giorni dell'anno. Per sempre". (ANSA).