Maradona: Criscito commosso, grazie di tutto

"Grazie per tutto quello che hai fatto per il calcio.. riposa in pace". Così Domenico Criscito , capitano del Genoa, ha voluto ricordare Diego Armando Maradona scomparso oggi.

Per Criscito, nativo di Cercola comune alle porte di Napoli un ricordo particolare avendo vissuto seppur da bambino l'epopea del giocatore argentino con la maglia azzurra. L'attuale capitano del Genoa ha voluto postare una foto proprio abbracciato a Maradona. (ANSA).