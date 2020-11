Edizione digitale per 'Stile Artigiano', al via venerdì 27

La prima edizione digitale di 'Stile Artigiano', 16esima edizione dell'appuntamento con le produzione di qualità organizzato da Confartigianato Liguria prenderà il via il 27 novembre fino al 20 dicembre in attesa di tornare nelle piazze quando l'emergenza covid sarà finita.

A oggi sono circa 100 le imprese che parteciperanno all'agorà virtuale realizzata con il contributo della Regione Liguria e della Camera di Commercio di Genova.

Una vetrina appositamente creata si animerà sul sito web www.youliguria.it/stileartigiano dove i visitatori potranno ammirare e acquistare i prodotti delle imprese artigiane liguri, servendosi della consegna a casa. Cinque le aree tematiche: artistico, agroalimentare, moda/accessori, bellezza/benessere e ristorazione, al cui interno saranno evidenziate le imprese del marchio regionale 'Artigiani In Liguria'.

"Il saper fare della nostra secolare cultura artigiana - commenta l'assessore allo Sviluppo economico della Regione Liguria Andrea Benveduti - rappresenta uno dei pilastri dell'economia e della società italiana. Per questi motivi la Regione Liguria è al fianco della manifestazione Stile Artigiano, che da molti anni promuove e sostiene il nostro artigianato e, insieme a Confartigianato, lanciamo un sentito invito a comprare prodotti liguri per le prossime feste natalizie".

"Rilanceremo, seppur a distanza, il nostro format 'Un giorno da artigiano' - spiega il presidente di Confartigianato Liguria Giancarlo Grasso - perché riteniamo fondamentale far comprendere come nasce un prodotto dalle mani di un artigiano, quale sia la passione e la maestria che c'è dietro la lavorazione, auspicando naturalmente che tutto ciò invogli anche ad acquistarlo".

(ANSA).