Covid: Bucci, ancora dubbia apertura scuole prima Natale

"Oggi i sindaci hanno parlato con il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina sulle problematiche della scuola, la cui riapertura è ancora in dubbio se prima o dopo Natale. Abbiamo chiesto più fondi alle Città metropolitane e ai Comuni per il trasporto pubblico degli studenti sia aumentando i bus in generale si introducendo nuovi autobus specifici solo per il trasporto scolastico". Così il sindaco di Genova Marco Bucci stasera nel punto stampa sull'emergenza coronavirus sollecita il Governo a un nuovo stanziamento di risorse ad hoc per il trasporto pubblico scolastico in vista del ritorno in classe. (ANSA).