Apre punto tamponi in Valpolcevera

Da domani viene attivato in Valpolcevera in via Isocorrte un nuovo Ambulatorio Integrato Asl3 per l'effettuazione di tamponi antigenici rapidi o molecolari in modalità drive through. L'iniziativa, informa la Asl3, segue il consolidato format che prevede una forte sinergia tra Asl3 e i partner sul territorio che nel caso specifico sono Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta delle AFT 11 e 12, Municipio V Valpolcevera, i Comuni di Campomorone, Ceranesi, Mignanego, Sant'Olcese, Serra Riccò, S.O.M.S. "La Fratellanza" di Pontedecimo, Protezione Civile, ANPAS Liguria, Croce Rossa Italiana, Associazione Medici e Pediatri Valpolcevera e Coop Liguria.

L'accesso al servizio avviene su prenotazione tramite i Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta del Distretto che aderiscono all'iniziativa, in modalità drive through. A seconda del caso il medico orienta il paziente fissando un appuntamento per tampone antigenico rapido o molecolare presso l'ambulatorio. La sede del punto tamponi è in via Isocorte ed è messa a disposizione dalla Soms La Fratellanza di Pontedecimo con il supporto logistico di Coop Liguria - la quale ha fornito attrezzature e arredi - e la collaborazione di: Croce Rossa Comitato di Campomorone, Croce Rossa Comitato di Ceranesi, Croce Verde Pontedecimo, Croce Verde Isoverde, Croce Rosa San Quirico, Croce Bianca Mignanego e dei gruppi di Protezione Civile della Valpolcevera.

L'ambulatorio sarà aperto su prenotazione dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. (ANSA).