Liguria arancione fino al 3 dicembre, altri 509 contagi

La Liguria resterà in zona arancione fino al 3 dicembre. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato una nuova ordinanza con cui si rinnovano le misure restrittive relative alla Provincia autonoma di Bolzano e alle Regioni Basilicata, Umbria e, appunto, Liguria che in base alla precedente ordinanza avrebbe dovuto restare nella fascia attuale solo fino a mercoledì 25 novembre. "E' una decisione condivisa con la cabina regia - ha commentato il presidente della Regione Giovanni Toti -. E' opportuno seguire una modalità molto prudente di distanziamento sociale, per il contenimento del covid, per fare un Natale più sereno a livello familiare, dei riti religiosi e commerciale". Toti ha anche indicato che attualmente in Liguria l'Rt, il principale indicatore sulla contagiosità dell'epidemia, è tra 0,8 e 0,9.

Intanto in Liguria si registrano oggi 509 nuovi contagi da Covid 19 su 5021 tamponi effettuati. La maggior parte dei casi è ancora a Genova ( 336). Gli altri sono a Imperia (51), Savona (39), nel Tigullio (10) e alla Spezia (73). Sono anche oggi in calo i pazienti ricoverati negli ospedali (-70). Nei reparti ci sono oggi 1300 persone di cui 121 in terapia intensiva. La Liguria registra però 25 nuovi decessi. Ci sono anche 107 guariti e 468 persone uscite dall'isolamento domiciliare.

La Regione, ha annunciato Toti nel punto stampa quotidiano, ha siglato un accordo con le associazioni dei pediatri per l'esecuzione dei tamponi rapidi ai bambini sospetti covid e la presa in carico dei pazienti pediatrici positivi. "Si tratta di un accordo che ricalca quello già siglato con i medici di medicina generale", ha spiegato.

Quanto alle prime dosi di vaccino anti covid a gennaio agli ospiti delle residenze sanitarie assistenziali in Liguria "saranno somministrate all'interno delle strutture dal personale stesso con la consulenza di un medico esterno che seguirà le operazioni", ha spiegato Toti. (ANSA).