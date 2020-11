In autostrada con macete, denunciato

E' rimasto con l'auto in panne sull'autostrada A7 ma i poliziotti che lo soccorrono gli trovano un macete lungo mezzo metro e un manganello di legno nel portabagagli. L'uomo, italiano di 46 anni, è stato denunciato.

E' successo ieri pomeriggio tra i caselli di Bolzaneto e Genova Ovest. La polstrada ha notato una Nissan Almera ferma con le quattro frecce accese. Gli agenti si sono fermati per prestare soccorso e nel frattempo hanno fatto un controllo nella banca dati dalla quale è emerso che l'automobilista aveva precedenti per atti osceni e lesioni. E' scattata così la perquisizione a bordo della macchina e sono state trovate le armi. (ANSA).