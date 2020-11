Escursionista trova cadavere su monte Moro, indagini

Il cadavere di un uomo, in avanzato stato di decomposizione, è stato trovato sul monte Moro alle spalle di Genova. A trovare il corpo è stato un escursionista.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con l'elicottero per il recupero della salma all'interno di una cabina elettrica dismessa, mentre le indagini sono state affidate alla squadra mobile e la scientifica. L'uomo non è stato ancora identificato e sarà l'autopsia a stabilire le cause della morte. L'uomo potrebbe essere una persona senza fissa dimora che viveva da tempo nella zona e che aveva scelto la cabina per ripararsi. Ancora da chiarire le cause del decesso che risalirebbe a diversi mesi fa visto che il cadavere era mummificato.