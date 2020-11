Covid: da Tursi esenzione affitti a società sportive e sostegno alle locazioni

La giunta comunale genovese ha approvato un importante pacchetto di misure di sostegno connesse all'emergenza covid. Gli interventi più significativi riguardano l'esenzione completa dei canoni di locazione per gli impianti sportivi di proprietà comunale per l'anno 2020. La giunta ha stanziato 1 milioni di euro al fine di finanziare queste agevolazioni.

Ulteriori 400mila euro sono stati destinati dall'amministrazione comunale per integrare il plafond messo a disposizione da Regione Liguria, pari a 1 milione e 600 mila euro, per il bando a sostegno delle locazioni. Nei prossimi giorni inoltre sarà messo a punto un sistema di ristori legati alla Tari, la tassa sui rifiuti, per le categorie più colpite da dpcm e ordinanze anti contagio. A questo fine è stato stanziato un budget di 500 mila euro. Continua, inoltre, il sostegno dell'amministrazione sul fronte dell'emergenza alimentare con il supporto alle associazioni del terzo settore che gestiscono le mense cittadine. "Abbiamo assunto alcune misure concrete che potranno dare ossigeno ad alcune importanti attività, come quelle dei gestori degli impianti sportivi e delle associazioni del terzo settore, che vogliamo fortemente sostenere nella logica della sussidiarietà e del sostegno alle persone più fragili" dice il vice sindaco Pietro Piciocchi. "Un grande risultato a sostegno delle società sportive che sono state costrette a chiudere per colpa del Covid", aggiunge il consigliere delegato allo Sport Stefano Anzalone. (ANSA).