Consiglio Liguria ricorda operaio

Un minuto di silenzio stamani a Genova ha aperto i lavori del Consiglio regionale della Liguria in ricordo di Luciano Sanna, operaio di 54 anni morto schiacciato da un braccio meccanico per la manutenzione dei viadotti in un incidente sul lavoro nei pressi del casello autostradale di Masone la settimana scorsa. "Un ricordo che chiama tutte le parti in causa a una sempre più incisiva determinazione del rischio e all'attivazione di misure di controllo veramente capillari. - rimarca il presidente dell'assemblea Gianmarco Medusei -. Luciano Sanna era un professionista consapevole e preparato, così lo ricordano i colleghi, ma consapevolezza e preparazione non sono bastate a salvargli la vita. Vogliamo esprimere alla famiglia il nostro sentimento di profondo cordoglio e l'immenso dolore per la tragica perdita del proprio congiunto".