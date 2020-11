Aspi: Tomasi, con Argo rivoluzione copernicana attiva subito

(ANSA) - MILANO, 24 NOV - La piattaforma 'Argo' messa a punto da Autostrade per l'Italia (Aspi) con un investimento di 60 milioni di euro insieme a Ibm Italia, Fincantieri è una "rivoluzione copernicana". Lo ha detto l'amministratore delegato Roberto Tomasi spiegando che Argo "entrerà in funzione già nelle prossime ore sulle 430 opere delle Direzioni di Tronco autostradali di Cassino e Bari e sarà ampliata nei prossimi 30 giorni in tutti i 1.943 ponti e nei 2mila cavalcavia della rete di Aspi". Tra questi il Ponte San Giorgio di Genova, sorto sulle macerie del Morandi. "Nel corso del 2021 - ha aggiunto - la sua applicazione sarà estesa ai processi di manutenzione dei ponti e cavalcavia e a tutte le 587 gallerie della rete dove, grazie al Digital Twin, sarà possibile attuare un modello di monitoraggio con sensori IoT di Fincantieri NexTech". In totale "saranno 4.500 le opere monitorate da Argo" e per gli utenti "non ci sarà alcun impatto sulla tariffazione autostradale". (ANSA).