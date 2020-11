Mu.Ma, virtual tour collezione per Navigare nell'arte

(ANSA) - GENOVA, 23 NOV - DaL 23 novembre la collezione 'Navigare nell'Arte' è disponibile online sui siti del Galata Museo del Mare e della Fondazione Paolo Clerici. Il tour virtuale della Sala Clerici e della mostra Navigare nell'Arte, interamente finanziato da Fondazione Paolo Clerici per il Galata Museo del Mare è il primo nel suo genere in Liguria. La sala ospita una selezione di 60 dipinti scelti dalla collezione della Fondazione Paolo Clerici che raccoglie oltre 250 opere alcune firmate da artisti straordinari come Adam, Craffonara, De Simone, Klodic, Mohrmann e Roullet. L'iniziativa, voluta da Mu.MA e Fondazione Paolo Clerici, risponde così all'esigenza di trasformazione digitale cui i musei sono stati invitati anche dall'Ue. Attraverso il tour virtuale a 360°, il visitatore oltre ad ammirare le opere esposte può approfondire la storia di 20 dipinti e 4 modelli di navi attraverso testi descrittivi e filmati multimediali. L'itinerario, suddiviso in 8 aree espositive, ripercorre un periodo cruciale della storia della marineria da metà Ottocento e fino ai nostri giorni. È stata inoltre creata una sezione per i più piccoli che consente di 'giocare con le navi'. Completano l'esposizione della sala 4 modelli di navi, alcuni esposti per la prima volta come quello dell'incrociatore Amalfi. Il progetto è di ARCHH Associati con Graphnet srl (ANSA).