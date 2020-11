Minaccia e rapina parroci, arrestato

(ANSA) - GENOVA, 23 NOV - I carabinieri di Loano e Pietra Ligure hanno arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare del gip un uomo di 38 anni per estorsione e rapina nei confronti di alcuni parroci, ricettazione, false dichiarazioni all'autorità, porto ed uso di contrassegni in uso a corpi di polizia. Le indagini hanno avuto inizio nel luglio scorso quando l'uomo è entrato nella canonica e ha minacciato con un coltello un parroco per avere soldi, Nei giorni precedenti aveva anche minacciato di far saltare in aria la chiesa se il prete non avesse pagato. Subito sono scattate le indagini dei Carabinieri che hanno individuato il responsabile grazie all'identikit e al sistema di video sorveglianza della chiesa. Durante l indagini i carabinieri hanno appurato che lo stesso uomo aveva minacciato un prete della Caritas e alcuni parroci della Piana di Albenga.

