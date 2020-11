Liguria, meno positivi e ospedalizzati, ma 20 morti

(ANSA) - GENOVA, 23 NOV - La Liguria registra anche oggi un calo dei nuovi positivi e degli ospedalizzati. I guariti, inoltre, sono piu dei nuovi positivi. Nel complesso, si legge nel rapporto diffuso dalla Regione, ci sono 285 nuovi positivi su 2831 tamponi. La maggior parte sono a Genova (199), gli altri alla Spezia (35), a Savona (30), a Imperia (16) e nel Tigullio (5). Ci sono però 20 persone morte con il Covid, avevano tra i 65 e i 94 anni. Negli ospedali ci sono 1.370 pazienti, cinque in meno di ieri, e di questi 122 sono in terapia intensiva. Ci sono anche 826 guariti e 552 persone in meno in isolamento domiciliare. (ANSA).