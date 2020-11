Covid: da lunedì 70 medici famiglia per tamponi rapidi

Da lunedì altri settanta medici di medicina generale faranno tamponi rapidi antigenici in Liguria. Lo annuncia il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stasera in visita all'ospedale Sant'Andrea della Spezia per fare il punto sull'emergenza coronavirus.

"I medici entrano nel circuito anti covid che abbiamo predisposto con i principali sindacati dei medici di famiglia", afferma Toti spiegando che "nei prossimi giorni alla Spezia aprirà un nuovo centro tamponi, il terzo della provincia, una notizia importante perché dal tracciamento dipende il contenimento delle prossime ondate future". (ANSA).