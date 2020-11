Cargie con mezzi elettrici Invia

(ANSA) - GENOVA, 23 NOV - "La valorizzazione dell'eccellenza in un settore strategico per il territorio e l'attenzione alla sostenibilità ambientale hanno condotto all'operazione di finanziamento che Banca Carige ha concluso con il Gruppo Invia, gruppo logistico multimodale specializzato nel trasposto su gomma". Lo annuncia una nota spiegando che il finanziamento di un milione servirà per sviluppare un progetto di una partecipata del Gruppo avviato a Genova per il trasporto ecosostenibile con l'impiego di furgoni elettrici per la distribuzione di "ultimo miglio" nella ZTL del centro storico del capoluogo ligure. Il Gruppo Invia vanta una forza occupazionale di 150 dipendenti, dispone di 130 veicoli di proprietà e di oltre 15mila metri quadrati di magazzino. (ANSA).