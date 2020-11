Calcio a passeggera bus che le dice di indossare mascherina

(ANSA) - GENOVA, 23 NOV - Ha preso a calci una passeggera del bus su cui erano a bordo perché le ha chiesto di indossare la mascherina. È successo sabato a bordo della linea 66 mentre passava in via San Bartolomeo del Fossato a Sampierdarena. La donna, una cittadina ecuadoriana di 44 anni è stata denunciata per interruzione di pubblico servizio, percosse oltre a essere sanzionata per il mancato rispetto delle norme anti contagio.

