Scooter tamponato si scontra con furgone, grave 66enne

Un uomo di 66 anni, che viaggiava in sella a uno scooter Vespa è rimasto gravemente ferito, verso le 12, dopo essersi schiantato contro un furgone che procedeva sull'opposta corsia di marcia. L'incidente si è verificato sul cavalcavia di Ventimiglia, che è stato chiuso al traffico per consentire l'atterraggio all'elicottero di soccorso. Stando a quanto finora ricostruito, sembra che il motociclo sia stato tamponato e spinto sull'opposta corsia da una vettura Fiat 16, condotta da un albanese di 44 anni, per cause ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 con la polizia e la municipale di Ventimiglia. L'uomo è stato intubato. Il traffico è rimasto bloccato per circa un'ora. (ANSA).