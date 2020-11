Morta donna travolta da scooter a Genova

E' morta Alessandra Parente, la donna di 46 anni investita tre giorni fa in via Mogadiscio mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. La donna era stata travolta da un centauro di 69 anni. A seguito dell'investimento la donna era caduta a terra sbattendo la testa. Trasferita in gravissime condizioni all'ospedale San Martino è morta oggi dopo ch era stata dichiarata la morte cerebrale. Il centauro, che verrà adesso indagato per omicidio stradale colposo, potrebbe essere rimasto abbagliato dal sole e per questo potrebbe non aver visto la donna.

Parente aveva due figli piccoli e aveva fatto la barista nel centro storico dove era conosciuta da tutti. (ANSA).