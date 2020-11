Gasperini su impegni nazionali "non è situazione una ottimale"

(ANSA) - CESENA, 21 NOV - "Non è mai successo che i giocatori arrivino il venerdì e poi giochino al sabato. Io ne ho visti otto per la prima volta ieri dopo la partita con l'Inter, quattro oggi erano in campo, è chiaro che questa non è una situazione ottimale, ma noi non ci possiamo fare nulla, non dobbiamo essere noi a modificare queste cose". Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, al termine della partita contro lo Spezia terminata 0-0, è polemico sul ritardo con cui i giocatori sono rientrati dagli impegni con le rispettive Nazionali. L'allenatore dei bergamaschi analizza poi il match, sottolineando come "non era una partita facile, abbiamo incontrato una squadra in condizione, ma siamo stati attenti in difesa e abbiamo costruito diverse situazioni che non siamo riusciti a concretizzare". Sull'altro versante, soddisfatto Vincenzo Italiano. "Per noi giocare contro Benevento, Atalanta o Juventus non cambia nulla. L'approccio deve essere sempre questo, con entusiasmo e fiducia in ciò che si fa. Il campionato è lungo e verranno momenti diversi, ma ci dobbiamo far trovare pronti. Oggi abbiamo fatto bene contro una squadra che mercoledì giocherà in Champions League". (ANSA).