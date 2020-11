Banchi in piazza Genova contro Dad

(ANSA) - GENOVA, 21 NOV - Una classe con tanto di banchi e lavagna è stata allestita oggi pomeriggio a Genova in piazza De Ferrari per manifestare contro la didattica a distanza e chiedere l'immediata ripresa delle lezioni in presenza. Alla manifestazione organizzata dai gruppi 'È già Settembre' e 'Priorità alla scuola a Genova', hanno partecipato molti studenti degli istituti superiori e universitari, insegnanti, docenti e genitori. "La dad è il contrario della scuola", "non posso andare a scuola perché non hanno investito sulla sanità territoriale", "non posso andarci perché il sindaco Bucci non ha comprato abbastanza autobus", "le scuole sono chiuse perché non hanno trovato gli spazi necessari" e "meno banchi a rotelle più insegnanti e personale": sono alcuni dei cartelli esposti dai manifestanti.

"Vogliamo denunciare che la scuola è stata lasciata indietro nonostante sia una priorità non seconda a nulla", sottolinea una mamma. "Nonostante la mala organizzazione e i risparmi ottenuti dalla 'dad' l'Università di Genova non si è degnata nemmeno di tagliare la terza rata, come il presidente della Regione Giovanni Toti non ha mantenuto la promessa di tagliare la tassa regionale sullo studio", denuncia una studentessa dell'ateneo.

"La dad aumenta l'isolamento e l'individualismo dei ragazzi che passano ore e ore davanti agli schermi, la scuola in presenza è altro", evidenzia un insegnante. (ANSA).