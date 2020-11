Sampdoria, Ranieri: "Più punti possibili prima di Natale"

(ANSA) - GENOVA, 20 NOV - "Cercheremo di raccogliere più punti possibili nelle otto partite che ci separano dalla sosta natalizia". Claudio Ranieri indica la strada alla sua Sampdoria che aspetta il Bologna. Match delicato per la squadra blucerchiata che deve cancellare il ko prima della pausa per le nazionali incassato a Cagliari: "Mi aspetto il solito Bologna, aggressivo e corto. Subito pronto a giocare in avanti, mettendo in funzione gli attaccanti che nell'uno contro uno sono validi.

Dovremo essere bravi nel fare la nostra partita", spiega il mister ai canali ufficiali della società ligure.

Ranieri annuncia che Gabbiadini sarà convocato ('Lo porterò in panchina'), spiega che ci vorrà ancora qualche giorno per rivedere Keita e non si preoccupa della doppia assenza degli squalificati Tonelli e Augello: "Sono convinto che sia Colley sia Regini faranno benissimo la loro parte". A centrocampo ci potrebbe essere la staffetta tra Ekdal (titolare) e Adrien Silva che potrebbe entrare nella ripresa mentre sulla fascia sinistra si candida il danese Damsgaard che ha appena esordito nella nazionale maggiore. E giovedì subito in campo per la sfida col Genoa nel quarto turno di Coppa Italia: "So che i tifosi pensano al derby, ma prima c'è il campionato. Ci teniamo noi, ci tengono loro: sarà un derby vero come quello di poche settimane fa".

(ANSA).