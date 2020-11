Salta cancello e cade, uomo grave

Versa in gravi condizioni un chiavarese di 51 anni residente in Corso Garibaldi a causa di una rovinosa caduta in una intercapedine che divide la cancellata di ingresso dalle scale condominiali. La drammatica caduta e' avvenuta intorno alle 16 quando l'uomo accortosi di aver dimenticato le chiavi di casa ha deciso di scavalcare il cancello ma è precipitato nello stretto cunicolo con un volo di alcuni metri. L'urlo di dolore ha fatto scattare l'allarme e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Chiavari che hanno recuperato il corpo con grande difficoltà ed i medici del 118 che hanno tentato le prime cure. L'uomo, che ha un grave trauma cranico, e' stato trasferito in elicottero alla sala rianimazione del San Martino in codice rosso. (ANSA).