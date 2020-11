Covid: Bucci, nel weekend molti controlli, rispettare regole

(ANSA) - GENOVA, 20 NOV - "Facciamo in modo che sabato e domenica siano giorni di divertimento e felicità, ma nel rispetto delle norme e invito tutti i genovesi di aiutarci a convincere anche quella piccola parte che non collabora a rispettare le regole in materia di prevenzione", così il sindaco di Genova Marco Bucci durante il punto stampa Covid in Regione in vista del weekend. Da domani alle 12 alle 19 di domenica torna in vigore l'ordinanza che vieta l'accesso a spiagge e lungomare. "Come sapete ci saranno molti controlli e ci saranno molti addetti che aiuteranno a rispettare le normative" avverte il sindaco. Si parla di 400 agenti della polizia locale in servizio sabato e 200 domenica, coadiuvati da volontari della protezione civile, non solo nelle vie dello shopping del centro città ma anche nei parchi e su tutti i luoghi alternativi dove si potrebbero creare assembramenti. Ieri salito di alcune decine il numero di sanzioni, "questa è una brutta notizia - ha detto Bucci - sono state 82, di cui 5 ad attività economiche". (ANSA).