Covid: 4 nuovi centri tamponi da lunedì nel genovesato

(ANSA) - GENOVA, 20 NOV - Quattro nuovi centri per i tamponi covid saranno aperti da lunedì a Genova e in Valle Stura a Masone, Campo Ligure e Rossiglione. Lo comunicano la Asl 3 e il Comune di Genova.

Da lunedì 23 novembre una unità mobile drive through sarà attivata in piazzale Kennedy per eseguire tamponi antigenici rapidi e tamponi molecolari (in caso di positività degli antigenici). I medici di base, che hanno aderito su base volontaria al progetto, segnaleranno, prenoteranno ed eseguiranno il tampone rapido antigienico, indirizzando il paziente presso la struttura mobile nei giorni e negli orari prestabiliti.

Da lunedì in valle Stura la Asl3 attiverà un punto tamponi drive-through presso la Croce Rossa di Masone in Via Montegrappa 2, uno drive-through presso la Croce Rossa di Campo Ligure in Via Don Mario Badino 2 e uno drive-through presso la Croce Rossa di Rossiglione in Via Caduti della Libertà 13. (ANSA).