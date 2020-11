Moto travolge pedone a Genova, donna gravissima

(ANSA) (ANSA) - GENOVA, 19 NOV - Gravissimo incidente stradale questa mattina a Genova in via Mogadiscio. Una donna di 46 anni è stata investita da uno scooter mentre attraversava la strada in prossimità delle strisce pedonali. La donna è caduta per terra e ha sbattuto la testa. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che l'hanno intubata e trasferita al San Martino. Le indagini della sezione infortunistica della polizia locale sono in corso per capire l'esatta dinamica dell'incidente. (ANSA).