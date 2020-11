In arrivo venti di burrasca sul centro della Liguria

Il Centro Meteo Arpal ha emanato, per domani, l'avviso meteo per vento di burrasca forte per il centro della regione. Già da stasera è previsto un deciso rinforzo dei venti da Nord con raffiche fino a 70-80 km orari sui rilievi e allo sbocco delle valli, ma domani arriveranno a 100 m orari nella notte soprattutto a Ponente e nel Centro della regione. Nelle ore centrali della giornata la forza del vento dovrebbe attenuarsi. Ma il vento si farà sentire anche sabato e sarà ancora forte.

A seguito dell'avviso meteo di burrasca forte per domani, il Comune di Genova ha deciso di vietare il transito sulla sopraelevata ai motocicli, mezzi telonati e furgonati. Chiusi al pubblico i giardini, i parchi storici comunali, i cimiteri che comunque accoglieranno i funerali