Covid: domani primi degenti in ex ospedale psichiatrico Nava

(ANSA) - IMPERIA, 19 NOV - Si apre domani, con il trasferimento dei primi quattro degenti, l'area sanitaria temporanea, nell'ex ospedale psichiatrico di Nava, nell'entroterra di Imperia, che l'Asl ha destinato all'assistenza di pazienti Covid non autosufficienti in dimissione ospedaliera. Il centro sarà gestito dalla cooperativa il Faggio. "Siamo contenti di dare un contributo in una situazione difficile come quella presente - spiegano dalla cooperativa -. Il centro è in grado di accogliere fino a quarantanove ospiti". Laggiù saranno trasferiti i pazienti soprattutto anziani, che superata la fase acuta della malattia, non sono ancora negativizzati. In questa maniera, si libereranno altri posti in ospedale. (ANSA).