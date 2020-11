Covid: Toti, entrambi Rt Liguria a 0,9

"Entrambi gli Rt sono sotto l'1 e per la precisione allo 0,9 e sono tutt'ora in calo". E' quanto ha detto il presidente della regione Liguria Giovanni Toti dell'indice di contagio del covid più osservato, nel corso del punto stampa quotidiano in Regione sulla pandemia parlando del nuovo report, il numero 27, con la situazione della sanità in Liguria nella pandemia dal 9 al 15 novembre. "E' un quadro positivo su tutti gli indicatori - ha commentato poi -. La pressione sugli ospedali resta, riteniamo di andare avanti con prudenza e con le misure adottate". La Liguria è in fascia 'arancione' dall'11 novembre.

"Da un punto di vista tecnico scientifico escludo nel modo più totale" che la Liguria meriti il passaggio dalla zona arancione alla zona rossa, ha aggiunto. "Sarebbe totalmente ingiustificabile". "Per la verità noi valuteremmo la Liguria per i dati sia del report sia per i dati puntuali di oggi da ritorno in fascia gialla", ha aggiunto. "Riteniamo - ha spiegato però - che la scelta più corretta dall'analisi dei dati e dalle valutazioni dei nostri esperti è di proseguire almeno alcuni altri giorni sui livelli delle misure attuali".