In Liguria 775 contagi e 19 morti

La Liguria registra oggi 775 nuovi positivi su 6.806 tamponi effettuati, pari all'11,39% del totale. La gran parte dei nuovi contagi sono a Genova (358).

Seguono La Spezia (212), Imperia (99), Savona (96) e il Tigullio (10). Sono morte altre 19 persone di età compresa tra i 60 e i 94 anni: il totale dei decessi da inizio pandemia è 2163

In isolamento domiciliare ci sono 258 persone in piu' di ieri mentre negli ospedali ci sono 21 pazienti in meno. Nel complesso ci sono 1489 ricoverati in Liguria, di cui 118 in terapia intensiva. I guariti sono 603 in piu' di ieri. (ANSA).