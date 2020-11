Covid: Inail, in Liguria 2.423 denunce di contagio sul lavoro

Sono state 2.423 in Liguria le denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 da gennaio allo scorso settembre, di cui 17 con esito mortale. Il dato emerge dal focus dell'Inail sulle singole regioni, dopo che alcuni giorni fa erano già stati pubblicati i numeri nazionali. Dunque 2.423 denunce (1.689 donne e 734 uomini), la fascia più colpita è quella da 50 a 64 anni con 1.112 casi in tutta la regione.

Per quanto riguarda le professioni oltre il 41,6% delle denunce ha riguardato prevalentemente gli infermieri. A seguire gli operatori socio sanitari (23,3%).

Nel dettaglio provinciale, a Genova ci sono state 1.352 denunce, segue Imperia con 465, a Savona 414 mentre a La Spezia 192. Il settore di attività economica (Ateco) più colpito è la sanità e assistenza sociale, seguono le costruzioni. (ANSA).