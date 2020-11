Carige: al via conversione risparmio e raggruppamento azioni

(ANSA) - GENOVA, 18 NOV - Dal 23 novembre al 4 dicembre i titolari delle azioni risparmio di Carige potranno convertire i titoli in rapporto di 20.500 nuove ordinarie per ogni azione risparmio portata alla conversione facoltativa, secondo quanto previsto dalle delibere dell'assemblea degli azionisti del 29 maggio. Dal 14 dicembre avrà efficacia il raggruppamento delle ordinarie e delle risparmio eventualmente non convertite, in rapporto di mille a una. Lo comunica Banca Carige.

L'istituto aveva annunciato l'operazione in aprile parlando di "misure volte a razionalizzare la struttura azionaria" e "funzionali anche all'eventuale futura riammissione delle azioni" alle negoziazioni in Borsa. I soci risparmio hanno impugnato la delibera dell'assemblea al tribunale di Genova con anche una richiesta di sospensiva che però è stata respinta in questi giorni.

Il capitale di Carige è oggi composto da 755.265.881.015 azioni (755,2 miliardi) prive dell'indicazione del valore nominale, delle quale 755.265.855.473 sono azioni ordinarie e 25.542 sono azioni di risparmio convertibili. (ANSA).