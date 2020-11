Covid: Toti, obiettivo Natale con negozi e locali aperti

"Noi faremo di tutto per poter fare un Natale il più normale possibile, ovviamente in sicurezza. Con le nostre città illuminate, le nostre tradizioni e le nostre famiglie. Con i negozi e i locali aperti, con la voglia di vivere a cui non possiamo rinunciare". E' l'obiettivo del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti illustrato via fb in vista di un possibile passaggio della Liguria dalla zona di rischio arancione a quella gialla. "Lo faremo con prudenza e se le condizioni lo consentiranno. Ma dobbiamo mettercela tutta specie ora che i numeri di diffusione del covid consentono di coltivare un po' di speranza. Disegnare scenari apocalittici e togliere anche la speranza non aiuta nessuno". (ANSA).