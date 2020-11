Liguria, calano nuovi casi ma 1500 in ospedale

Cala il numero dei nuovi casi di positività al Covid-19 in Liguria, soprattutto in rapporto ai tamponi processati. I nuovi casi infatti sono 685 su un totale di 5.670 test tampone. Il consueto bollettino diffuso da Regione Liguria in base ai dati flusso tra Alisa e il Ministero della Salute registra 20 nuovi decessi, avvenuti tra il 5 e il 16 novembre: si tratta di pazienti di età variabile tra i 61 e i 93 anni, Gli ospedalizzati risalgono sopra i 1.500: sono ora 1.510 (+18), con 117 ricoverati in terapia intensiva, 6 in più rispetto a ieri, Intanto, con la didattica a distanza per le scuole superiori nell'ultima settimana il numero delle classi che entrano in quarantena per covid sul territorio della Asl 3 genovese si è dimezzato, così come sta diminuendo sempre di più il numero di casi non negativi che rileviamo attraverso l'attività di screening nelle scuole. Regione Liguria attraverso le Asl sta potenziando "i controlli a tappeto nei plessi scolastici. "La grande macchina di tracciamento e collaborazione che è stata attivata in Liguria per la scuola ha svolto un lavoro straordinario - ha detto Toti -, adesso dobbiamo impegnarci ancora di più e rispettare le regole per non vanificare gli sforzi fatti fin qui (ANSA).