A pista ciclabile Ponente ligure il premio Urbanistica 2020

(ANSA) - GENOVA, 17 NOV - Il progetto 'Rigenerazione territoriale e mobilità sostenibile nel Ponente ligure', legato alla pista ciclabile che collegherà la dorsale tirrenica da Ventimiglia, ha fatto vincere alla Regione Liguria il premio 'Urbanistica 2020' per la categoria 'Innovazioni tecnologiche per la gestione urbana' nell'ambito della Fiera UrbanPromo che si è svolta a Torino.

Oltre 200 km di pista ciclabile già realizzati e altri 100 in progettazione e studio, per 10 mln di investimento diretto della Regione Liguria su tratte di percorsi ciclabili e pedonali nel ponente ligure. Un'operazione resa possibile grazie alla collaborazione con tutti i 17 Comuni della costa interessati dalla green line con Rete Ferroviaria Italiana e FS Sistemi Urbani. "Siamo orgogliosi del premio, un riconoscimento all'importante lavoro di squadra svolto - commenta il presidente della Regione Giovanni Toti -, una grande collaborazione tra Regione Liguria, FS Sistemi Urbani e i Comuni del Ponente ligure, al servizio del nostro territorio". (ANSA).