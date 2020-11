A Imperia progetto 'vicinato shop'

(ANSA) - IMPERIA, 17 NOV - A Imperia è decollato il progetto di e-commerce "Imperia vicinato shop", promosso dal Comune per favorire i negozi cittadini, attraverso una vetrina virtuale che consente a tutte le realtà territoriali di vendere online e di arrivare a casa dei cittadini, con un click. L'amministrazione ha investito nel progetto, regalando fino a giugno 2021 l'iscrizione ai primi 200 commercianti aderenti e al momento sono rimaste quaranta postazioni libere. "Mai come in questo momento - dichiara l'assessore al Commercio, Gianmarco Oneglio - l'uso di una piattaforma digitale, che permetta alle imprese di raggiungere i clienti senza vederli fisicamente, è essenziale. A questo fine l'amministrazione spera che ci sia grande adesione e impegno da parte delle imprese per raggiungere questo scopo. Non verrà sicuramente a mancare, da parte nostra, il continuo sostegno e presenza nei confronti delle attività commerciali".

Prosegue Oneglio: Vicinato Shop Imperia, fortemente voluto dal sindaco, fa parte degli asset per permettere alle attività di lavorare anche in questa situazione emergenziale nell'attesa dell'auspicato ritorno alla normalità". (ANSA).