Violenza donne, Signoris-Vassallo, un video per dire basta

(ANSA) - GENOVA, 16 NOV - Carla Signoris e Nicla Vassallo hanno realizzato il video "Il silenzio aiuta il carnefice, mai il torturato " L'attrice e la filosofa e il loro impegno civile e umano contro la violenza sulle donne, le bimbe, le ragazzine.

Un video-dialogo educato, intelligente, sobrio, socratico. In occasione del 25 novembre, giornata Onu contro la violenza sulle donne. In occasione di ogni giorno dell'anno. "Con l'augurio - si legge nella nota - che venga il tempo (chissà quando) in cui non si debba più parlare di violenza sulle donne, né di donne o di donna. Si potrà abolire l'appartenenza al genere donna. A contare saranno gli esseri umani, le loro specifiche identità personali. Violenza e violenze sulle donne saranno svanite".

Il video, diretto da Gianni Ansaldi, nasce da un'idea di Vassallo. E' stato realizzato in collaborazione con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura di Genova e Fondazione Onda