Superenalotto: a Imperia centrato un 5 da 49mila euro

Un "5" al Superenalotto da 49.864,09 euro è stato centrato a Imperia, nel concorso di sabato 14 novembre. La schedina, secondo riporta Agripronews, è stata convalidata al "Sali e Tabacchi", di via Belgrano (civico, 21). Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 65,4 milioni di euro. L'ultimo "6" è stato centrato il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro vinti a Sassari, mentre in Liguria il Jackpot manca dal 28 gennaio 2020, con i 67 milioni di euro andati ad Arcola, in provincia di La Spezia. (ANSA).