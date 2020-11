Sampdoria, dopo 2 mesi Gabbiadini torna in gruppo

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - E' pronto il rientro in gruppo dell'attaccante della Sampdoria Manolo Gabbiadini, fermo per infortunio: domani si unirà al resto della squadra e sarà disponibile per la gara al Ferraris in programma domenica allo stadio Luigi Ferraris col Bologna. L'unica apparizione quest'anno alla prima giornata a fine settembre col Benevento dove era entrato a dieci minuti dalla fine del match. Due mesi dopo adesso è pronto, per lui un inizio di campionato difficoltoso a causa di un'infiammazione nella zona linguinale-basso addominale. Domani quando Audero e compagni inizieranno la marcia di avvicinamento verso il Bologna ci sarà nel gruppo anche Gabbiadini. Mentre difficile il recupero di Keita che si era infortunato prima del match di Cagliari al bicipite femorale destro. (ANSA).