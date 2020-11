sabato a Genova il primo Tech Jobs Fair

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Mettere in comunicazione diretta le aziende più innovative del territorio in cerca di nuove figure professionali e i candidati in cerca di lavoro, dagli studenti universitari all'ultimo anno agli junior, fino ai senior. È questo l'obiettivo di Tech Jobs Fair, il principale evento italiano dedicato allo scouting e all'incontro tra aziende e professionisti del settore tecnologico, che per la prima volta arriva anche Genova. L'appuntamento, che in questa edizione sarà a distanza, nel rispetto dei dpcm sul contenimento del Coronavirus, è fissato per sabato 28 novembre con speech e keynote tenuti delle aziende e da una platea di esperti, attraverso la piattaforma Zoom Webinar. Particolare attenzione sarà dedicata al tema della formazione, in sinergia con Università di Genova, enti di ricerca e scuole di formazione, grazie al coinvolgimento diretto di docenti e formatori. Ogni azienda avrà, inoltre, a disposizione per tutta la giornata una sorta di desk virtuale dove poter incontrare i candidati in modo individuale. Ampio spazio sarà dedicato alle video-interviste ai manager, mentre le offerte di lavoro saranno pubblicate sulle job board di Tech Jobs Fair ed Euspert. Quartier generale dell'evento, sviluppato su un sistema di piattaforme digital che collegheranno in tempo reale centinaia di addetti ai lavori, professionisti e pubblico, sarà il Talent Garden Genova, l'incubatore di idee e talenti che ha sede all'interno del Parco tecnologico degli Erzelli. Le aziende potranno iscriversi fino a venerdì 27 novembre accedendo al sito genova.techjobsfair.it mentre la partecipazione per i privati e i visitatori è gratuita previa registrazione su genova.techjobsfair.it. (ANSA).