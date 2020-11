Progetto Effichronic, migliorata autogestione malattie croniche

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Miglioramento nell'autogestione delle malattie croniche, una migliore informazione sull'uso dei farmaci e su come evitare il rischio cadute e depressione. Sono queste, in sintesi, le conclusioni del progetto Effichronic, co-finanziato dall'Unione Europea attraverso il programma salute 2014-2020, che è giunto a conclusione. Lo studio conferma l'efficacia di un nuovo modello di cura per le persone affette da malattie croniche. Il progetto ha coinvolto cinque paesi europei: Italia, Francia, Olanda, Spagna e Regno Unito. Per l'Italia ha preso parte allo studio l'ospedale genovese Galliera, che ha coinvolto oltre 400 persone. ''Nella popolazione anziana in particolare - spiega il professor Alberto Pilotto - il programma ha rafforzato la capacità di auto-gestire la multi-morbidità grazie a una miglior informazione sull'uso dei farmaci, su come evitare il rischio di cadute e su come prevenire la depressione''. Dai risultati raccolti sei mesi dopo la conclusione del programma emerge un significativo miglioramento nei partecipanti riguardo a stile di vita meno sedentario, minor consumo di bevande alcoliche e riduzione dei sintomi depressivi. (ANSA).