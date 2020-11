Non rispettano norme anti Covid, chiusi tre locali

(ANSA) - GENOVA, 16 NOV - I carabinieri hanno sanzionato tre gestori di locali, due gastronomie e una macelleria nel centro storico, per mancato rispetto delle norme anti Covid. In tutti e tre i casi sia i gestori che i clienti non indossavano le mascherine e non rispettavano il distanziamento. I locali saranno chiusi per cinque giorni. (ANSA).