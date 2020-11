Influenza:Toti, quasi 400mila vaccini già erogati in Liguria

Oltre il 90% delle 400 mila dosi di vaccino antinfluenzale consegnate al momento alla Regione Liguria sono state somministrate attraverso i medici famiglia e le Asl. Lo comunica il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stasera nel punto stampa sull'emergenza coronavirus. "La campagna di vaccinazione sta funzionando bene, in meno della metà del tempo abbiamo superato la soglia di vaccinazione dello scorso anno", commenta.

Il presidente della Regione conferma che sarà la Asl 2 savonese ad occuparsi del bando per assumere 150-160 infermieri da impegnare nell'emergenza covid, i vincitori saranno distribuiti nelle 5 Asl regionali in base a un piano coordinato dall'Azienda ligure sanitaria. (ANSA).