Genova seconda in Italia per incidenti mortali

(ANSA) - GENOVA, 16 NOV - Genova è tra le città che registra più vittime della strada (nella classifica nazionale è superata solo da Bergamo): nel 2019 il numero di morti per 100mila abitanti sono stati 8,3 mentre Imperia a 6,1, La Spezia a 6,2 e Savona a 7,3. Il dato emerge dal dossier nazionale sulla sicurezza stradale nelle città presentato da Legambiente in occasione della giornata mondiale delle vittime della strada.

Per quanto riguarda sempre la regione va un po' meglio se guardiamo il tasso di auto circolanti che a Genova sono 47 ogni 100 abitanti, la seconda città più bassa d'Italia, ma a fronte di poche strade pedonalizzate, sono solo 0,18 mq/abitante: l'equivalente di due fogli A4 messi uno al fianco dell'altro, per abitante. "Dobbiamo iniziare a cambiare le nostre città proprio da quelle strade e da quelle piazze - spiega Federico Borromeo, direttore di Legambiente Liguria - che sono le più pericolose". (ANSA).