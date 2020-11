Covid: in calo accessi in pronto soccorso Genova

(ANSA) - GENOVA, 16 NOV - E' in calo per la seconda settimana consecutiva il numero di pazienti in corso di visita nei tre principali pronto soccorso di Genova dopo il picco degli oltre trecento accessi in contemporanea registrato dieci giorni fa.

Sono 27 i pazienti in codice rosso di cui nessuno in attesa, 64 in codice giallo di cui nessuno in attesa, 34 in codice verde di cui 9 in attesa, zero in codice bianco e 112 in osservazione breve intensiva in larga parte con sintomi covid stamani in corso di visita nei pronto soccorso degli ospedali San Martino, Galliera e Villa Scassi. E' il trend, alle 9, che emerge dalla piattaforma online aggiornata in tempo reale dall'ospedale Galliera. La settimana si apre con 237 accessi ai pronto soccorso genovesi confermando la media di 200-250 della settimana scorsa, in calo rispetto agli oltre trecento di due settimane fa.

Il Villa Scassi, l'ospedale di riferimento Covid per il ponente cittadino, stamani ha 80 pazienti in osservazione breve intensiva. (ANSA).