Camera Commercio Riviere Liguria, sostegno a imprese

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria contributi importanti per il rilancio produttivo delle imprese, a partire dal 23 novembre e fino al 5 dicembre 2020 infatti sarà possibile presentare le domande per il bando da 139mila euro. "La finalità dell'intervento - sottolinea il presidente Enrico Lupi - è quella di sostenere il cambiamento dei modelli di business organizzativi reso necessario dall'emergenza causata dal Covid-19, supportando i fabbisogni delle imprese in termini di maggiore sicurezza sul lavoro e di sviluppo delle potenzialità delle tecnologie digitali". Gli ambiti sui quali la Camera di Commercio intende sostenere gli interventi da parte delle imprese sono sicurezza, smart working, competenze strategiche e formazione e certificazione di competenze digitali. Per questa iniziativa, la Camera di Commercio Riviere di Liguria ha attivato un plafond di 139 mila euro di cui 64 mila euro riservati alle sole imprese del settore turismo. I contributi saranno concessi sotto forma di voucher di importo unitario massimo di 5 mila euro. (ANSA).