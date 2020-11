Avvistata una megattera a poche miglia da porto Savona

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Una megattera, probabilmente la stessa che si trovava nelle acque davanti la costa di Genova in agosto, è stata avvistata a meno di tre miglia da porto di Savona dai ricercatori di Menkab e i film-maker di Artescienza che hanno notato l'eccessiva magrezza dell'animale e lo stato di salute compromesso del grande cetaceo. Grazie a un complesso procedimento di matching gli esperti di Menkab hanno scoperto che si tratta di una megattera fotografata nel 1986 a Santo Domingo, in acque atlantiche".

La megattera è stata avvistata al rientro da una delle frequenti uscite in mare che periodicamente Menkab e Artescienza svolgono per monitoraggio scientifico e per effettuare riprese audiovisive nell'ambito del progetto di docu-film Bartleby, la balena. (ANSA).