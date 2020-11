A fuoco furgone in galleria A12, un'ora stop traffico

(ANSA) - GENOVA, 16 NOV - Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti sulla A12, nella galleria Catelletto direzione Sud per l'incendio di un furgone. Il conducente e le altre autovetture sono riuscite a mettessi in salvo. I vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre, una da Rapallo e l'altra dal distaccamento di Gavette. L'autostrada è rimasta chiusa al traffico per circa un'ora. (ANSA).