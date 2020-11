Liguria, 822 nuovi casi, 115 in terapia intensiva

(ANSA) - GENOVA, 15 NOV - Sono 822 i nuovi casi di coronavirus in Liguria su 4.850 tamponi processati. Lo si evince dai dati flusso Alisa-Ministero resi noti da Regione Liguria.

Gli ospedalizzati scendono di 2 unità, sono 1.508 di cui 115 in terapia intensiva. 21 i deceduti (-9 rispetto a quelli resi noti ieri), di età compresa tra i 63 e i 96 anni. In isolamento domiciliare ci sono 405 pazienti mentre in sorveglianza attiva ci sono 11.965 persone (ANSA).